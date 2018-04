Xavi diz que só vitória não satisfaz o Barcelona Aos 33 anos, Xavi Hernández só defendeu o Barcelona na sua carreira e é considerado o maestro do clube catalão, classificado para mais uma semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O meia afirmou, em entrevista ao site oficial da Uefa, que vencer é importante, mas que o time não se satisfaz apenas com o triunfo e também precisa impor seu estilo de jogo perante os adversários para deixar um legado para a história do futebol.