Xavi estende seu contrato com clube do Catar até o fim da temporada de 2018

Depois de ter se formado e jogado pelo Barcelona por 17 anos - 24 se contar o período nas categorias de base -, o meia espanhol Xavi Hernández está criando raízes no Oriente Médio. Transferido para o Al Sadd em setembro de 2015, o jogador estendeu o seu vínculo com o clube do Catar até o final da temporada de 2018. O anúncio oficial foi feito pelo time sediado na cidade de Doha em seu site oficial.

Na atual temporada, Xavi marcou seis gols e deu oito assistências pelo Al Sadd, equipe que ocupa a segunda posição no campeonato local, três pontos atrás do Lekhwiya. Em 17 partidas até agora, o espanhol jogou 17 partidas e não perdeu nenhuma. A renovação do craque se dá apenas um dia após o meio-campista completar 37 anos de idade.

No Barcelona, Xavi se tornou um dos maiores ídolos da história. Foram oito títulos do Campeonato Espanhol, quatro da Liga dos Campeões da Europa, três da Copa do Rei e dois do Mundial de Clubes da Fifa, entre outros. Sua transferência ao Al Sadd envolve um projeto que visa o seu desejo de se tornar treinador.