Xavi marca e dá vitória ao Barcelona Uma golaço de sem-pulo de Xavi a cinco minutos do final garantiu neste sábado a vitória do Barcelona por 2 a 1 diante do Albacete, fora de casa. O resultado deu ao time catalão uma vantagem de 12 pontos(38 a 26) em relação ao segundo colocado - o Real Madrid que joga neste domingo contra a Real Sociedad em casa. Foi a quarta vitória consecutiva do Barça. O time dependeu principalmente da inspiração de Xavi, um dos destaques do Barcelona na temporada, e de uma boa atuação do zagueiro Puyol. O primeiro gol ocorreu logo no início de jogo: o meia Iniesta aproveitou a falha do lateral Peña e superou o goleiro belga Gaspercic no primeiro minuto. Mas o Barcelona não soube tirar proveito da vantagem. Ronaldinho Gaúcho, com dores no tornozelo, jogou pouco. O time dependia apenas da velocidade do camaronês Eto?o, que também não estava numa jornada inspirada. O Albacete reagiu com raça e chegou a assustar o líder no segundo tempo, quando conseguiu o empate por meio de Mark Gonzalez, de cabeça, após cobrança de falta feita pelo meia Pacheco. Com o empate, a torcida local começou a acreditar na virada e o time foi para cima, mas não aproveitou as chances que criou. No finalzinho, Xavi definiu a vitória. Em outro jogo deste sábado, o Athletic Bilbao bateu o Atletico Madrid por 1 a 0. O Real Madrid não pode nem pensar em não ganhar da Real Sociedad. E Ronaldinho espera um jogo muito complicado: "Esse time é uma pedra no nosso sapato. Não me lembro de tê-los vencido. Vai ser um jogo difícil." Outros jogos deste domingo: Betis x Racing; La Coruña x Sevilla; Valencia x Numancia; Getafe x Villarreal; Osasuna x Zaragoza; Malaga x Levante; Espanyol x Mallorca.