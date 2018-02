Xavi: 'Sete pontos é muita coisa a esta altura da temporada'

O volante do Barcelona Xavi Hernández se mostrou muito decepcionado com a derrota do seu time para o Real Madrid por 1 a 0 no Camp Nou, e especialmente pela diferença de pontos na classificação entre ambos (sete). "Estes sete pontos é muita coisa a esta altura da temporada. Mas é preciso continuar trabalhando", disse o também capitão do time. No final do jogo, Xavi considerou que após o gol do Real Madri na primeira etapa a equipe treinada por Bernd Schuster "se fechou, jogou com muita comodidade e no contra-ataque" e que esta situação prejudicou o jogo do Barça. Apesar de tudo, Xavi considera que seu time jogou muito melhor que o Real Madrid, especialmente no primeiro tempo, no qual acredita que se a jogada em que Ronaldinho Gaúcho quase marcou tivesse resultado um gol, o rival não teria marcado o seu.