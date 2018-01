Xavi vê Messi como 'claro favorito' ao prêmio Bola de Ouro: 'É o melhor em tudo' Três vezes finalistas do prêmio Bola de Ouro da Fifa, Xavi Hernández está convencido de que Lionel Messi será eleito o melhor jogador do mundo em 2015. Em entrevista ao site oficial da entidade que controla o futebol mundial, o ex-jogador do Barcelona e hoje atleta do Al Sadd, do Catar, exaltou o grande momento vivido pelo argentino no Barcelona, pelo qual fechou a temporada passada do futebol europeu com os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.