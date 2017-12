Xavier: do açougue para o Palmeiras Xavier é um lateral-esquerdo que já foi ?açougueiro?. Não, ele não era um jogador violento que se redimiu e hoje só pratica o fair play. Xavier era açougueiro ?de verdade? - trabalhava num frigorífico antes de se profissionalizar no futebol. "Meu irmão tinha um açougue em Recife e eu trabalhava lá, cortando carne. De vez em quando, ficava no atendimento aos clientes. Mas, geralmente, ficava só no corte mesmo", conta o lateral que, com a suspensão de Lúcio, pode fazer sua estréia oficial pelo Palmeiras no domingo, contra o Figueirense, em Santa Catarina. Xavier trabalhou no açougue por pouco mais de um ano. Aos 20, resolveu se lançar de cabeça no futebol. Aprovado numa peneira no Recife Futebol Clube, logo conseguiu uma transferência por empréstimo para o Guarani. "Fiquei um ano em Campinas, mas não deu certo", conta o lateral, apelidado de ?chaveirinho? pelos colegas por causa de sua baixa estatura (1,61m). Do Guarani, Xavier foi para o Santa Cruz, outro clube de sua cidade natal, Recife. Foi atuando pelo Santa Cruz que Xavier despertou o interesse do Palmeiras, com boas atuações na Série B do Brasileirão. Acabou assinando contrato até dezembro do ano que vem com o clube alviverde. "O Xavier é um menino que veio muito bem recomendado", diz o técnico Estevam Soares. "Ele estranhou um pouco o ritmo de uma cidade como São Paulo no começo, mas, agora, já está se adaptando". Xavier não chega a ser mais um menino, como diz Estevam. Ele já tem 24 anos e dois filhos para sustentar: Milena, de seis, e Felipe, de quatro anos. Mas admite que ainda pena para se sentir à vontade em São Paulo. "O trânsito é muito complicado e faz muito frio". Sua preocupação com a temperatura na capital paulista chega a ser cômica. No dia de sua chegada ao Palmeiras, no início de setembro, Xavier estava de blusa. E os termômetros marcavam 25º C... "Ah, mas, pra mim, isso já é frio", diz ele. Bem agasalhado, o lateral só pensa agora em se firmar no elenco palmeirense. Apesar de ser o único reserva para a posição de Lúcio e de ter treinado ontem como titular, Xavier não tem escalação confirmada por Estevam Soares, que ainda cogita a possibilidade de improvisar o meia Diego Souza na ala esquerda. "O Xavier está evoluindo, está se soltando, mas não sei se já está na hora dele. Vamos ver como ele se comporta no treino de amanhã (sexta-feira)", diz Estevam, que escalou seu auxiliar, o ex-meia Gérson Sodré, para dar conselhos ao lateral. "O Gérson está com a tarefa de fazer o Xavier se soltar. Fala pra ele se soltar mais nos treinos, pedir bola, gritar, xingar..." A ala esquerda é a única dúvida do treinador para o jogo contra o Figueirense. Na zaga, Estevam garante que Nen joga, apesar de o atleta ainda sentir dores no tornozelo esquerdo. No ataque, Thiago Gentil ganhou a vaga de Osmar e atuará ao lado de Ricardinho. No meio-de-campo, atuarão três volantes: Marcinho, Corrêa e Magrão. Segundo este último, o esquema palmeirense só pode ser considerado retranqueiro na teoria. "Jogamos com três volantes, sim, mas eu e o Corrêa ficamos mais à frente, podendo chegar no ataque". Ainda de acordo com Magrão, o Palmeiras não pode nem pensar em empatar em Florianópolis. "Um time que está disputando o título tem que vencer todos os jogos daqui pra frente. Até porque, não queremos ficar olhando a tabela dos outros e nem dependendo de ninguém". Magrão coloca o Palmeiras como um dos favoritos a levantar o troféu do Brasileirão por considerar que "o time está crescendo na hora certa". Empolgado, ele faz até uma promessa, em tom de brincadeira: "Só vou cortar o cabelo depois do título!" Sobre o fato de, desta vez, não ter sido convocado para a Seleção Brasileira, Magrão disse não estar abatido. "Eu já esperava isso. Quando o Edu (volante do Arsenal, que foi cortado) se machucou, eu sabia que não seria chamado por não ser canhoto como ele". Quem acabou sendo chamado foi outro palmeirense, o meia Pedrinho. Magrão parabenizou o amigo. "Fico muito feliz pelo Pedro. Ele merece".