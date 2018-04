Xeque árabe assume controle total do Manchester City

"O Manchester City poder confirmar que uma transação envolvendo 10% das ações do Manchester City Football Club foi concluída", informou o clube inglês em um comunicado oficial, que depois informa que, com a transação, o Manchester City é "100% de propriedade do xeque Mansour". Os valores do novo negócio não foram revelados pelo clube.

Desde que assumiu o controle das ações do Manchester City em setembro do ano passado, Mansour já gastou mais de 200 milhões de dólares para contratar novos jogadores com o objetivo de deixar o time entre os quatro melhores do Campeonato Inglês e consequentemente assegurar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.