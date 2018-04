Xerez contrata o atacante venezuelano Maldonado O Xerez anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante venezuelano Giancarlo Maldonado, que estava no Atlante, do México. A transferência do jogador de 27 anos estava sendo negociada desde a semana passado e foi cogitado que não se concretizaria, por conta da diferença das propostas financeiras do time espanhol e do Atlante.