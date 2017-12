XI Garotos conquista a 6ª Copa Kaiser O XI Garotos, de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, conquistou hoje o título da 6ª Copa Kaiser/Seme de Futebol Amador de São Paulo, ao vencer na final a equipe do Mella Pé, da Vila Mazzei, Zona Norte, por 1 a 0. O gol do título do XI Garotos foi marcado pelo zagueiro Alemão, de cabeça, aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogo foi disputado neste domingo à tarde, no campo do Nacional, na Rua Comendador de Souza, que recebeu ótimo público. A competição teve ao todo 424 partidas.