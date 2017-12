XI Garotos e Mella Pé decidem título Depois de 423 jogos, a 6ª Copa Kaiser/Seme de Futebol Amador conheceu hoje seus dois finalistas: XI Garotos, de Ermelino Matarazzo, Zona Leste e Mella Pé, da Vila Mazzei, Zona Oeste. No primeiro jogo da rodada dupla disputada no campo do Nacional da Capital, o time do XI Garotos venceu o Paulistano, do Jardim Iguatemi, por 2 a 1 e, em seguida, o Mella Pé derrotou o Lausanne Paulista, atual campeão e até então invicto na competição deste ano, por 2 a 0. A final será no dia 2 de dezembro, a partir das 14 horas, também no Nacional, com entrada franca.