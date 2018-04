Xingado em rede social, Guerrero responde: 'Te espero no CT'

Horas depois da eliminação corintiana nas oitavas de final da Libertadores diante do Guaraní-PAR, com a derrota por 1 a 0 em pleno Itaquerão, o atacante Paolo Guerrero se desentendeu com um torcedor da equipe. Ainda de cabeça quente, o peruano foi xingado em uma rede social durante a madrugada de quarta para quinta-feira, e não deixou por menos.

"Seu pipoqueiro! Mercenário safado! Treina todos os dias para fazer esse vexame? Espero que suma do Corinthians", escreveu um torcedor no Instagram. Momentos depois, Guerrero rebateu. "Amanhã (quinta-feira) te espero no CT, seu p** no c*. Amanhã estarei pela tarde lá. Espero ver você e que fale na minha cara."

Depois da discussão, o torcedor corintiano bloqueou sua conta na rede social. Diversos outros usuários do Instagram comentaram a discussão, e enquanto alguns apoiavam o jogador, outros criticaram sua atitude e pediram respeito.

Guerrero foi um dos destaques negativos da derrota do Corinthians para o Guaraní. Ele teve, no primeiro tempo, a principal chance da equipe, mas jogou em cima do goleiro adversário. Durante os 90 minutos, mostrou não estar em seus melhores dias e errou lances que costuma realizar com maestria.

O jogador segue com sua situação indefinida no clube. Em negociação para renovar o contrato, que se encerra no meio do ano, Guerrero pede cerca de R$ 18 milhões de luvas, que o Corinthians, em crise financeira, não dispõe. O peruano segue manifestando seu desejo de permanecer no Parque São Jorge, mas o time paulista já perdeu a prioridade na negociação no início deste mês.