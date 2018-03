Xodó da torcida do Cruzeiro, Raniel estende contrato até 2022

Um dos xodós da torcida do Cruzeiro, o jovem atacante Raniel estendeu nesta terça-feira seu contrato com o clube mineiro até 2022. O vínculo anterior do jogador de apenas 21 anos se encerraria no fim de 2019.

De acordo com o Cruzeiro, as negociações para a renovação de contrato do atleta foram conduzidas pelo próprio presidente Wagner Pires de Sá e pelo vice-presidente de futebol Itair Machado. A diretoria não revelou de quanto será o reajuste salarial concedido ao jogador.

Raniel vive bom momento no Cruzeiro. Foi dele o gol da vitória da equipe sobre o rival Atlético Mineiro no clássico disputado no dia 4 deste mês, em rodada do Campeonato Mineiro. Ao todo, ele soma cinco gols em 30 jogos.

Raniel chegou ao clube em maio de 2016, vindo do Santa Cruz por empréstimo. Com boas chances, foi contratado em definitivo no ano seguinte. E, nesta temporada, vem ganhando boas oportunidades com o técnico Mano Menezes, apesar da concorrência no ataque cruzeirense. Para o setor, o treinador conta ainda com Fred, Rafael Sobis, Sassá, Rafael Marques e David.