Xodó de Leão, Willian assume de vez a vaga titular Emerson Leão acenava com a possibilidade de efetivar Willian entre os titulares há tempos. Agora, com a lesão de Roger - estiramento muscular no adutor da coxa esquerda - poderá, enfim, confirmar a mudança que já pensou em fazer nos últimos três jogos do Corinthians. Chegou a hora de Willian justificar por que é considerado uma das maiores promessas do clube, tendo participado, inclusive, como titular do título sul-americano sub-20 pela seleção brasileira, em janeiro. ?Sou fã do Willian, um jogador diferenciado, de muita qualidade. Converso muito com ele, cobro, incentivo?, afirma o volante Magrão. ?E futebol não tem esta de estar pronto. Não tem idade para entrar e jogar. O Ronaldo já era bom com16 anos. E o Pelé? ?Craque desde muito cedo?, segue. ?O Roger faz muita falta, mas temos de comemorar por ter substituto à altura. O Willian sempre que entrou deu conta do recado?, enfatiza Betão. O jovem de 18 anos, tímido nas palavras, mas muito bom com a bola nos pés, ainda não se considera o dono da posição. ?Tá chegando a hora de eu ser titular e de me firmar?, se limita a dizer, com voz baixa. O fá de Marcelinho Carioca e Ronaldinho Gaúcho chegou a ser comparado a Robinho por Leão após o jogo diante do Treze. pela habilidade e também pela dificuldade de fazer gols no início da carreira, Nem por isso, se empolga. ?É bom ser comparado com um jogador como ele, porém, estou apenas começando e tenho de fazer muito?, observa. Sobre a dificuldade em marcar gols, acredita superar o problema já diante do Noroeste. ?Contra o Treze, fiz certo, ao tirar a bola do goleiro. Infelizmente ele não entrou. Mas contra o Noroeste entrará?, diz, agora sim, empolgado. Willian vem recebendo muitos conselhos de Leão e dos companheiros. Afirma ser de vital importância para manter a qualidade e espera, com seqüência de jogos - Roger, além de Arce, só deve voltar daqui 15 dias - conquistar de vez a vaga.