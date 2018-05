XV consegue helicóptero para capitão decidir a Copa Paulista e depois casar

O volante Clayton, capitão do XV de Piracicaba, vive a inusitada situação de ter seu casamento marcado para o mesmo dia da final da Copa Paulista, contra a Ferroviária. Mas diretoria piracicabana já encontrou a solução para o jogador conseguir estar presente nos dois importantes eventos no próximo sábado.

A diretoria confirmou nesta segunda-feira que disponibilizará um transporte aéreo, provavelmente um helicóptero, para pegar Clayton em Araraquara, onde acontecerá à tarde (18 horas) a grande final da Copa Paulista, e depois levá-lo para Piracicaba, onde vai se casar.

A distância entre as duas cidades é de 116 quilômetros. Perto de 45 minutos de voo. O preço de uma aeronave nestas condições giraria em R$ 8 mil. Um dos patrocinadores do clube vai ceder o helicóptero. "O Clayton é nosso capitão, tem mais de 100 jogos com nossa camisa e é peça fundamental para o time. A partida vai ser muito difícil e não poderíamos ficar sem ele. Gostaria em nome do clube, agradecer a todos que nos ajudaram", disse o presidente Celso Christofoletti.

O casamento de Clayton já estava agendado há um ano e meio. "Ninguém imaginava as coincidências das datas. Mas arrumaram uma saída que satisfaça as partes. Eu não quero perder nenhuma destas decisões na minha vida", comentou o capitão piracicabano.

Depois da vitória do XV de Piracicaba por 2 a 0 no jogo de ida, que aconteceu no último sábado no Estádio Barão da Serra Negra, com mais de dez mil torcedores, as equipes voltam a se enfrentar na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, sábado, às 18 horas.