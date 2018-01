XV de Caraguatatuba vence após 21 meses A grande surpresa da primeira rodada do returno do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão - foi a vitória do XV de Caraguatatuba sobre o Guarulhos, por 2 a 0, no litoral norte. O time praiano não vencia um jogo há quase dois anos - 21 meses e 19 dias. Apesar da vitória, o XV divide a lanterna do Grupo 2 com o próprio Guarulhos, com cinco pontos cada. Há algum tempo, o XV de Caraguá era chamado de "Ibis do interior paulista" em comparação ao clube de Pernambuco que ficou famoso com o título de pior time do mundo. Os gols históricos foram marcados por Gil e João Paulo. Em termos de liderança, a única mudança aconteceu no Grupo 2, onde o Ecus assumiu a ponta, com 18 pontos, mesmo após o empate por 1 a 1 com a Mauaense. Acontece que o Primavera foi goleado pelo Capivariano, por 4 a 1. O Linense lidera o Grupo 1, com 18 pontos, após a goleada sobre o Lemense, por 5 a 1. Resultados da rodada: Linense 5 X 1 Lemense, Muaense 1 X 1 Ecus, Palestra 1 X 1 União Mogi, Capivariano 4 X 1 Primavera, Velo Clube 0 X 3 Santa Ritense, Batatais 1 X 1 Tupã, Monte Azul 0 X 4 Fernanpópolis e XV de Caguatatuba 2 x 0 Guarulhos. Classificação - Grupo 1 - 1) Linense 18 pontos; 2) Santa Ritense 16; 3) Batatais 14; 4) Tupã 12; 5)Lemense 8; 6) Fernandópolis e Monte Azul 7; 8) Velo Clube 6. Grupo 2 - 1) Ecus 18 pontos; 2)Primavera 17; 3) Capivariano 12; 4) Muaense 11; 5) Palestra 10; 6) União Mogi 7; 7) XV de Caraguatatuba e Guarulhos 5.