XV de Jaú ainda lidera Paulista A-3 O XV de Jaú manteve a liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-3 ao empatar fora de casa com o Monte Azul, por 1 a 1, neste sábado à tarde. Assim o time jauense fechou o primeiro turno com 16 pontos, dois a mais do que XV de Piracicaba, Rio Claro e Monte Azul que dividem a vice-liderança. Na realidade os quatro primeiros colocados e candidatos às vagas da segunda fase se enfrentaram na última rodada do turno. Além do XV de Jaú se manter na ponta, o Rio Claro também subiu bem na classificação após a vitória de 1 a 0, em casa, diante do XV de Piracicaba. No Grupo 2, o Grêmio Barueri confirmou seu favoritismo e manteve a vice-liderança ao golear o Grêmio Mauaense, por 4 a 1, chegando aos 19 pontos. Mesmo assim, o Barueri ainda está longe do líder Palmeiras B, que chegou aos 27 pontos depois da vitória sobre o São José, por 3 a 1, na quinta-feira. O Itararé manteve o terceiro lugar, agora com 18 pontos, ao vencer em casa o Taboão da Serra, por 2 a 0. O São Vicente continua em quarto lugar, com 15 pontos, apesar do empate em casa com o Eco-Osasco, por exagerados 5 a 5. Confira os resultados da 9ª rodada: São Vicente 5 x 5 ECO-Osasco; Rio Claro 1 x 0 XV de Piracicaba; Monte Azul 1 x 1 XV de Jaú; Grêmio Barueri 4 x 1 Mauaense; Itararé 2 x 0 Taboão da Serra e Jaboticabal 3 x 1 Barretos.