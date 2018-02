XV de Jaú anuncia a contratação de Adaílton Ladeira Antes mesmo da estréia no Campeonato Paulista da Série A-2, o XV de Jaú já mudou de técnico. Pedrinho Rocha, filho do ex-jogador uruguaio Pedro Rocha, foi demitido. Para o lugar dele, o clube contratou Adaílton Ladeira, que recentemente passou pelas categorias de base do Corinthians e da Ponte Preta. Segundo a Think Sports, empresa que administra o departamento de futebol do XV, a mudança ocorreu por Rocha não ter o perfil esperado pelo grupo de investidores. Ladeira assume o time a partir de quarta-feira pela manhã. De volta à Série A-2 depois de nove anos, o XV de Jaú vem apostando em jogadores conhecidos para atuar em 2007. Até agora, o clube trouxe o zagueiro Capone, o meia Andrezinho e o atacante Róbson, todos com passagens pelo Corinthians. Quem também apresentou novidades foi a Portuguesa Santista. O time do litoral anunciou a contratação do atacante Jomar, com passagens por Vitória-BA, Galícia-BA e Fluminense-PI.