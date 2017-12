XV de Jaú busca recuperação na A-3 XV de Jaú e Internacional, de Bebedouro, fazem a única partida deste sábado válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, às 16 horas, no Estádio Zezinho Magalhães. O XV, com 15 pontos, tenta se recuperar da goleada por 7 a 1 sofrida para o Palmeiras B, fora de casa. O complemento da rodada terá outros sete jogos no domingo, com destaque para o líder Oeste (21), de Itápolis, que receberá o Garça (6). A A3 é disputada em turno e returno e quatro times se classificam para a fase semifinal.