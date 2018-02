XV de Jaú contrata volante Careca para a Série A-2 A diretoria do XV de Jaú anunciou nesta terça-feira mais um reforço para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Trata-se do volante Careca, de 29 anos. O jogador passou recentemente por uma cirurgia em um dos joelhos, mas acumula passagens por vários clubes como Ituano, Corinthians e Guarani. Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Santo André, em 2004. Quem também teve boas notícias nesta tarde foi o Comercial. O lateral-direito Claudemir, que tinha proposta do Olímpia, optou por ficar em Ribeirão Preto até o final da Série A-2.