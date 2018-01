XV de Jaú defende a liderança Líder absoluto da Copa do Interior, o XV de Jaú defende a sua posição no jogo contra a Portuguesa Santista, neste sábado, às 10h45, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Esta partida será transmitida ao vivo pela TV Record, na abertura da 7ª rodada do torneio, que reúne 16 clubes paulistas excluídos do Campeonato Brasileiro. O XV de Jaú tem 14 pontos no Grupo Leste, enquanto a Santista soma apenas oito pontos e, nesta semana, demitiu o técnico José Carlos Serrão por contenção de despesas. A situação financeira no clube de Santos está muito ruim, inclusive com atrasos constantes dos salários dos jogadores. Para o jogo em Jaú, o auxiliar-técnico Paulo Paraguai vai comandar o time. No domingo, mais sete jogos completam a sétima rodada da Copa do Interior, todos com início às 11 horas. Confira os confrontos: Comercial x Francana; Marília x Bandeirante; Mirassol x Olímpia; Nacional x União Barbarense; Noroeste x Rio Preto; São Bento x Inter de Limeira; Sãocarlense x Juventus. Classificação: Grupo Oeste - 1) Marília e Bandeirante - 10 pontos; 3) Comercial, Rio Preto e Francana - 9; 6) Mirassol - 7; 7) Olímpia e Noroeste - 5. Grupo Leste - 1) XV de Jaú - 14 pontos; 2) Juventus - 11; 3) Nacional - 10; 4) União Barbarense - 9; 5) Portuguesa Santista - 8; 6) Internacional - 7; 7) São Bento - 6; 8) Sãocarlense - 3.