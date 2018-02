XV de Jaú defende liderança na Série A3 A última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A3 vai ser quente neste sábado pelo Grupo 1. O XV de Jaú, com 15 pontos, vai defender a liderança, que assumiu desde o início da competição. O líder vai a Monte Azul enfrentar o time da casa, que está na terceira colocação, com 13 pontos. O turno termina neste sábado com oito jogos. De olho num tropeço do líder está o XV de Piracicaba, vice-líder, com 14 pontos, e que vai atuar fora de casa diante do Rio Claro, quarto colocado, com 11 pontos. Nesta primeira fase a briga é, justamente, pelas quatro vagas na outra fase. Os dois últimos colocados de cada grupo vão ser rebaixados automaticamente para a Série B em 2006. O lanterna Jaboticabal busca a recuperação na competição enfrentando em casa o Barretos. No duelo dos times que estão em posição intermediária, a Ferroviária recebe o Independente, às 18 horas, com transmissão ao vivo da Rede Vida. Pelo Grupo 2, o vice-líder Grêmio Barueri faz o duelo dos opostos com o lanterna Mauaense, que só soma três pontos e ainda não venceu. O vice-lanterna Taboão da Serra joga fora de casa contra o Itararé. O Primavera estréia o técnico Badeco contra o Ecus, em Suzano. O quarto colocado São Vicente recebe o ECO-Osasco. Na quinta-feira, abrindo a rodada, o Palmeiras B confirmou seu favoritismo ao título ao vencer o São José, por 3 a 1, no Parque Antártica. Confira os jogos da 9ª rodada, a última do primeiro turno: 10 horas - São Vicente x ECO-Osasco; 15 horas - Rio Claro x XV de Piracicaba; Monte Azul x XV de Jaú; Grêmio Barueri x Mauaense; Itararé x Taboão da Serra; 16 horas - Jaboticabal x Barretos; 18 h oras - ECUS x Primavera e Ferroviária x Independente (Rede Vida). Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Jaú 15 pontos; 2) XV de Piracicaba 14; 3) Monte Azul 13; 4) Rio Claro 11; 5) Independente 8; 6) Ferroviária e Barretos 7; 8) SEV 6; 9) Jaboticabal 5. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 27 pontos; 2) Grêmio Barueri 16; 3) Itararé 1 5; 4) São Vicente 13; 5) São José 12; 6) ECO-Osasco 10; 7) Ecus 8; 7) Primavera 5; 8) Primavera 5; 9) Taboão da Serra 4; 10) Mauense 3.