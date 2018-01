XV de Jaú é líder na Copa do Interior O XV de Jaú manteve a liderança geral do Campeonato do Interior ao somar dois pontos, em casa, diante do Juventus (7), nesta manhã de domingo no complemento da quarta rodada. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas o time levou a melhor na disputa dos pênaltis (4 a 3) garantindo o ponto extra. Bom público assistiu o jogo no estádio Zezinho Guimarães. O primeiro tempo foi equilibrado e terminou empatado sem gols. No segundo tempo, o Juventus saiu na frente com Gabriel, mas Nenê, cobrando pênalti, empatou para o XV, que lidera o Grupo Leste com 11 pontos. O Nacional (9) assumiu a vice-liderança ao vencer o lanterna Sãocarlense (0) por 3 a 2, na Rua Comendador Souza. Celsinho (2) e Zé Carlos marcaram para o time da casa, enquanto Anderson e Marcos Paulo diminuíram para o time de São Carlos. O São Bento (6) passou para a quarta posição ao conseguir dois pontos diante da Portuguesa Santista (5), no estádio Úlrico Mursa, em Santos. No tempo normal houve empate de 1 a 1, com Shizo abrindo o placar para a Santista e Ratinho para o são Bento, que levou o ponto extra na cobrança de pênaltis (7 a 6). No sábado, o União Barbarense(3) venceu a Internacional (5), por 1 a 0, com gol de Fabrício. Pelo Grupo Oeste, a liderança é dividida por Marília e Mirassol, ambos com sete pontos. O Marília aproveitou a chance de atuar em casa para golear o Rio Preto (3), por 4 a 0, com gols de Alemão(2) e Reginaldo (2). O Mirassol, em casa, venceu o Noroeste (3) por 2 a 1, com gols de Joílson e Émerson para o Mirassol, com Moisés anotando o gol de honra do time de Bauru. A Francana (6) perdeu a liderança ao ser derrotada, por 2 a 1, para o Olímpia (4), por 2 a 1. Esta foi a primeira vitória do Olímpia na competição. O Comercial agora divide a vice-liderança com a Francana, ambos com seis pontos. Tudo por conta da sua grande virada sobre o Bandeirante, em Birigui. O Bandeirante saiu na frente, com gols de Maninho e Adílson, no primeiro tempo. A virada do time de Ribeirão Preto aconteceu no segundo tempo, com gols de Pimenta e Fábio Zeni (2), um deles aos 46 minutos do segundo tempo. Resultados da rodada: Portuguesa Santista (6) 1 x 1 (7) São Bento, Bandeirante 2 x 3 Comercial, Marília 4 x 0 Rio Preto, Mirassol 2 x 1 Noroeste, Nacional 3 x 2 Sãocarlense,Olímpia 2 x 1 Francana e XV de Jaú (4) 1 x 1 (3)Juventus, União Barbarense 1 X 0 Internacional. Classificação da Copa do Interior: Grupo Oeste - 1)Mirassol e Marília 7 pontos; 3) Francana e Comercial 6; 5)Bandeirante e Olímpia 4; 6)Noroeste e Rio Preto 3. Grupo Leste - 1) XV de Jaú 11 pontos; 2) Nacional 9; 3)Juventus 7; 4) São Bento 6; 5)Internacional 5; 6) União Barbarense 3; 7)Sãocarlense 0.