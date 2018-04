XV de Jaú e Oeste lideram a A3 XV de Jaú e Oeste de Itápolis dividem a liderança do Campeonato Paulista da série A-3, com 100% de aproveitamento: nove pontos em três jogos. No principal jogo da rodada, o Oeste, diante de sua torcida, venceu o Taubaté, por 2 a 0. O XV de Jaú também fez bem a lição de casa ao vencer o Independente, por 2 a 1. Acompanhando os líderes está a Ferroviária, com sete pontos, após a vitória apertada, mas justa, sobre o Osasco, por 2 a 1. O Palmeiras B também conseguiu uma expressiva vitória fora de casa sobre o Garça, por 4 a 2. O time B do Parque Antarctica agora tem cinco pontos. Ainda à tarde, o Barretos proporcionou a maior zebra da rodada ao bater o Taquaritinga fora de casa por 4 a 2. Pela manhã, em Piracicaba, o XV somou sua primeira vitória sobre o Jaboticabal, do ex-corintianos Guinei e Tupãzinho, por 5 a 4. O Jaboticabal é o lanterna da competição, com três derrotas consecutivas. Resultados - Ferroviária 2 X 1 Osasco, Garça 2 X 4 Palmeiras B, Internacional de Bebedouro 2 X 2 Sertãozinho, Noroeste 2 X 1 União Mogi, Oeste 2 X 0 Taubaté, Taquaritinga 2 X 4 Barretos, XV de Jaú 2 X 1 Independente e XV de Piracicaba 5 X 4 Jaboticabal.