XV de Jaú e Palmeiras B 100% na A-3 Apenas dois clubes fecharam a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 com 100% de aproveitamento. No Grupo 1, aparece o XV de Jaú, que neste domingo cedo em casa venceu o Barretos, por 2 a 0. Pelo Grupo 2, o destaque é o Palmeiras B que, sábado cedo, venceu fora de casa o Grêmio Barueri, por 3 a 2. A briga no Grupo 1 está mais fácil para o XV de Jaú, com vários jogadores jovens e derrubando seus adversários. O time chegou aos nove pontos após bater no Barretos, com gols de Zé Antônio e Wellington Silva. O vice-líder é o Monte Azul, com seis pontos, após vencer em casa o Jaboticabal, por 3 a 1. Em Votuporanga, à tarde, SEV e Rio Claro somaram seus primeiros pontos ao empatarem, por 1 a 1. No sábado, XV de Piracicaba e Independente ficaram no zero a zero, em Piracicaba. A Ferroviária folgou na rodada. O Palmeiras B abriu a rodada sábado, ganhando do Barueri, por 3 a 2. Os outros jogos aconteceram domingo, onde ficou muito equilibrada a briga pela vice-liderança com três times somando sete pontos: São Vicente, Itararé e São José. O São Vicente foi até Taboão da Serra e goleou o time da casa, ainda lanterna, por 4 a 2. Pela manhã, em Mauá, o São José fez 1 a 0 no Mauaense, lanterna sem pontuar. O Itararé, contando com o apoio de sua torcida, goleou o estreante Ecus, por 4 a 2. O regulamento prevê que passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo, onde os dois últimos serão rebaixados para a Série B. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Jaú 9; 2) Monte Azul 6; 3) XV de Piracicaba 5; 4) Ferroviária e Independente 3; 6) Barretos 2; 7) Rio Claro, SEV e Jaboticabal 1. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 9 pontos; 2) São Vicente, Itararé e São José 7; 5) Barueri 5; 6) ECO 2; 7) Primavera 1; 8) Ecus, Mauaense e Taboão da Serra 0.