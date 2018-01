XV de Jaú e Rio Claro por vagas na A3 A 17.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 será completada neste domingo com seis jogos. E dois times no Grupo 1 podem garantir sua vagas para a segunda fase: XV de Jaú e o Rio Claro. O Grupo 1 já tem o líder XV de Piracicaba, com 30 pontos, já classificado, enquanto no Grupo 2 só falta uma vaga a ser preenchida, uma vez que Barueri, Palmeiras B e Itararé também vão continuar brigando pelo título da temporada. O XV de Jaú é o vice-líder do Grupo 1, somando 24 pontos e se vencer o Votuporanga, garante a vaga. Mas o Votuporanga precisa da vitória também, já que está ameaçado pelo rebaixamento. Na terceira colocação, com 22 pontos, o Rio Claro também precisa dos três pontos jogando em casa contra o Independente, para conquistar a classificação. Para a próxima fase classificam os quatro primeiros times de cada grupo e os dois piores times são rebaixados. Neste grupo ainda, um dos rebaixados também pode ser definido neste domingo. É o Jaboticabal, que folga nesta tabela. Se o Barretos empatar com a Ferroviária, o time da cidade de Jaboticabal estará automaticamente rebaixado, já que tem apenas 12 pontos e não poderia alcançar o Barretos, sétimo colocado. No Grupo 2, a Mauaense também pode cair, caso não vença o Itararé, em Itararé. O já classificado XV de Piracicaba vai à Monte Azul enfrentar o quarto colocado. O Palmeiras B e o Taboão da Serra cumprem tabela na rodada. O time B do Palmeiras já está classificado e o Taboão está rebaixado para a Série B em 2006. Para a próxima fase classificam os quatro primeiros times de cada grupo e os dois piores times são rebaixados. Confira os jogos da 17.ª rodada: 10 horas - Votuporanga x XV de Jaú; 11 horas - São Vicente x São José; Palmeiras B x Taboão da Serra; 15 horas - Rio Claro x Independente; Monte Azul x XV de Piracicaba; Itararé x Mauaense; 16 horas - Ferroviária x Barretos.