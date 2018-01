XV de Jaú vence e se mantém invicto O XV de Jaú venceu na tarde deste sábado, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o São Bento por 3 a 2 e se manteve invicto na Copa Interior. Com o resultado, o time isolou-se ainda mais na liderança do Grupo Leste do torneio, com 20 pontos. Enquanto o São Bento permanece na lanterna do grupo, com apenas seis pontos ganhos. No começo do jogo o São Bento parecia que iria complicar o jogo para os donos da casa. Logo aos dois minutos, Júlio César abriu o placar a favor dos visitantes. Mas depois o XV recuperou-se e passou a dominar o jogo. Aos 20 minutos, Ânderson empatou a partida. Gilsinho aos 34 e Juliano aos 45 minutos do primeiro tempo, viraram o marcador. No segundo tempo, Ânderson, de novo, aos 22 minutos do segundo tempo, marcou mais um para o time de Sorocaba. Final: XV de Jaú 3, São Bento 2. Na próxima rodada o XV enfrenta o União Barbarense, em Santa Bárbara D´oeste, no domingo. Já o São Bento, recebe o Sãocarlense, também no domingo.