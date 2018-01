XV de Jaú vence na Copa do Interior O XV de Jaú fez mais uma vítima dentro da Copa do Interior, que reúne 16 clubes do interior de São Paulo que não participam do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o XV venceu a Portuguesa Santista por 1 a 0, mantendo a liderança isolada do Grupo Leste, agora com 17 pontos. A Santista, com apenas oito pontos, não tem muita esperança de chegar à segunda fase da competição. Tanto que durante a semana demitiu o técnico José Carlos Serrão por contenção de despesas. O único gol da partida foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo pelo atacante Willian, aproveitando um rebote do goleiro Sandro. A sétima rodada será completada na manhã deste domingo com os jogos Comercial x Francana; Marília x Bandeirante; Mirassol x Olímpia; Nacional x União Barbarense; Noroeste x Rio Preto; São Bento x Inter de Limeira e Sãocarlense x Juventus. Classificação: Grupo Oeste - 1) Marília e Bandeirante 10 pontos; 3) Comercial, Rio Preto e Francana 9; 6) Mirassol 7; 7) Olímpia e Noroeste 5. Grupo Leste - 1)XV de Jaú 17 pontos; 2) Juventus 11; 3) Nacional 10; 4) União Barbarense 9; 5) Portuguesa Santista 8; 6)Internacional 7; 7) São Bento 6; 8) Sãocarlense 3.