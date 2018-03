XV de Novembro conquista vaga em Santos A Portuguesa Santista empatou por 2 a 2 com o XV de Novembro de Campo Bom na noite desta quarta-feira, em Santos, e deu adeus à Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Sul, houve empate por 1 a 1. Na soma dos resultados, o confronto terminou 3 a 3, mas com vantagem para a equipe do Rio Grande do Sul, que marcou mais gols fora de casa. O placar sem gols era desfavorável e o XV de Campo Bom começou a partida indo para o ataque e com a insegurança da defesa da Portuguesa Santista, quase marcou aos cinco minutos. Canhoto cobrou falta da esquerda e na confusão na área, Belmonte só não marcou porque Valdir tirou a bola em cima da linha. Na segunda chance de perigo, o time gaúcho abriu o placar. Em nova cobrança de falta do lado direito, Canhoto viu Leandro Moreno desviar a bola do goleiro Cristiano e marcar contra. O 1 a 0 já dava a vaga para o 15 de Campo Bom, mas os gaúchos continuavam dominando a partida e sete minutos mais tarde, Dauri chutou, a bola desviou na defesa da Santista e sobrou para Belmonte fazer de cabeça. A Santista voltou melhor para o segundo tempo e teve um pênalti aos 12 minutos, quando Romeu derrubou Nando. Ele mesmo bateu e diminuiu a diferença. O gol embalou a equipe paulista e aos 19 minutos, Nando voltou a marcar. O gol de empate foi a senha para começar a pressão da Santista, que se lançou desesperada ao gol de Marcelo Pitol, mas a defesa do XV conseguiu segurar a classificação.