XV de Piracicaba acerta contrato com Rivaldinho, filho de Rivaldo

O XV de Piracicaba confirmou a contratação do atacante Rivaldinho para o Campeonato Paulista. O jogador será apresentado oficialmente nesta segunda-feira ao lado do pai e agente Rivaldo, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, na Coreia do Sul e Japão.

O time de Piracicaba (SP) usará a imagem de Rivaldo para se promover. Desde a semana passada as partes vinham negociando, faltando apenas detalhes contratuais para finalizar a contratação. Rivaldinho chega com o aval do técnico Claudinho Batista, com quem trabalhou no Campeonato Brasileiro da Série C de 2014 no Mogi Mirim.

Rivaldinho tem 20 anos e foi revelado no Mogi Mirim, clube em que seu pai, Rivaldo, era presidente até o ano passado. Entre idas e vindas, ele também vestiu a camisa do Corinthians, nas categorias de base. Recentemente foi para o Boavista, de Portugal, mas acabou deixando o time sem muitas explicações.

O XV de Piracicaba está no Grupo C do Paulistão ao lado de Audax, Capivariano, Ferroviária e São Paulo. O time estreia no Estadual diante do Corinthians, no próximo dia 31, às 17 horas, no estádio Itaquerão, na capital paulista.