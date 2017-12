XV de Piracicaba apresenta 3 reforços antes de encarar time chinês de Luxemburgo Na reta final da preparação para a disputa do Campeonato Paulista, a direção do XV de Piracicaba apresentou, nesta tarde de sexta-feira, mais três reforços: o zagueiro Oswaldo, o lateral-esquerdo Julinho e o atacante Fabinho. O técnico Claudinho Batista vai testar seu time, neste sábado, diante do Tianjin Quanjian, clube chinês dirigido por Vanderlei Luxemburgo.