XV de Piracicaba de olho no Araçatuba O XV de Piracicaba está atento em relação a participação ou não do Araçatuba no Campeonato Paulista da Série A-2, a Segunda Divisão de 2005. Com a proibição da mudança de nome da AEA pode haver desistência do campeonato e uma vaga ser aberta para o clube piracicabano, um dos mais tradicionais do interior. Quinto colocado da Série A-3 este ano, o XV de Piracicaba seria, pelo menos na teoria, o clube favorecido pela desistência de algum clube da A-2. O Araçatuba queria mudar o nome de "Associação Esportiva Araçatuba" para "Atlético Esportivo Araçatuba", sanado assim suas dívidas. A FPF, no entanto, proibiu a mudança. O presidente Nei Giron deve renunciar e o clube pode mesmo não disputar o torneio. O presidente do XV, Renato Bonfiglio, promete não ficar quieto se alguma irregularidade acontecer. "Vou analisar mais os detalhes deste caso. Eles (Araçatuba) querem mudar a razão social para zerar suas dívidas. Se a federação voltar atrás vai abrir precedentes para outros clubes fazerem o mesmo".