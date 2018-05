XV de Piracicaba e Água Santa ficam no 0 a 0 pelo Paulista

Após jogar boa parte do segundo tempo com um homem a menos, o XV de Piracicaba arrancou um empate diante do Água Santa por 0 a 0, em partida realizada nesta quinta-feira, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (S), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o XV de Piracicaba conquistou o seu primeiro ponto na competição. No Grupo C, o líder é a Ferroviária com seis. O Água Santa, por sua vez, também vai para o seu segundo jogo sem vitória e fica em terceiro do Grupo D, com quatro.

Em sua estreia em casa no Paulistão, o XV de Piracicaba foi no embalo de seus torcedores e pressionou o Água Santa nos primeiros 15 minutos iniciais. Daniel mandou a bola para dentro da área, Jonathan tentou afastar, mas por pouco não mandou contra o próprio gol. A bola caprichosamente saiu pela linha de fundo. O zagueiro ainda impediu no lance seguinte, a tentativa de Rodrigo Silva, ao tirar a bola das cabeças do atacante.

O Água Santa foi crescendo com o decorrer da partida e equilibrou as ações. Sergio Manoel arriscou de fora da área, mas mandou para fora. Francisco Alex também tentou, porém acabou errando o alvo. Pelo lado do clube de Diadema (SP), Guaru seguia apagado, enquanto que o XV de Piracicaba tentava muito pelo lado direito de campo. O sistema defensivo do adversário não dava espaço.

No segundo tempo, o XV de Piracicaba se complicou logo aos 30 segundos. Magal recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com um homem a menos, o mandante se viu obrigado a recuar e acabou dando a posse de bola para o adversário. Aos 17 minutos, Tchô tentou no ângulo, mas a bola estourou no peito do goleiro Bruno.

Aos 29 minutos, Bruno Ré acertou um tapa em Fabinho e também acabou expulso. Com 10 jogadores para cada lado, o XV de Piracicaba se soltou, mas não conseguiu furar o gol defendido por Roberto.

Na próxima rodada, a quarta, o Água Santa enfrenta o Capivariano neste domingo, às 16 horas, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. No mesmo dia, o XV de Piracicaba visita o Mogi Mirim às 19h30, no estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA 0 x 0 ÁGUA SANTA

XV DE PIRACICABA: Bruno Brígido; Daniel, Fábio Sanches, Heitor e Julinho; Magal e Léo Salino; Henrique Santos, Aloísio (Héverton) e Diney (Patrick); Rodrigo Silva (Fabinho). Técnico: Claudinho Batista.

ÁGUA SANTA: Roberto; Jonathan, Cléber, Eli Sabiá e Bruno Ré; André Rocha (Tchô), Sérgio Manoel, Russo, Guaru (Matheus Lima) e Francisco Alex (Guina); Everaldo. Técnico: Márcio Ribeiro.

CARTÕES AMARELOS: Diney, Héverton e Henrique Santos (XV de Piracicaba); Jonathan e Tchô (Água Santa).

CARTÕES VERMELHOS: Magal (XV de Piracicaba); Bruno Ré (Água Santa).

ÁRBITRO: Luiz Vanderlei Martinucho.

LOCAL: Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP).