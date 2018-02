XV de Piracicaba é vice na Série A-3 O XV de Piracicaba assumiu a vice-liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer o Monte Azul por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Os quinzistas agora somam 14 pontos, um a menos do que o líder XV de Jaú. O Monte Azul é terceiro colocado, com 13 pontos. Em Limeira, o Independente estreou o técnico Edison Só empatando com o Rio Claro por 2 a 2. Os limeirenses estão com oito pontos, em quinto lugar, uma posição abaixo do próprio Rio Claro, com 11 pontos. No Grupo 2, pela manhã, em Mauá, houve empate por 1 a 1 entre Mauaense, ainda lanterna com três pontos, e o Itararé, vice-líder com 15 pontos. A oitava rodada será completada neste domingo com seis jogos.