XV de Piracicaba enfrenta o lanterna na rodada da Série A-3 Em busca da liderança do Campeonato Paulista da Série A-3, o XV de Piracicaba enfrenta o lanterna Araçatuba, neste sábado à tarde, pela 14ª rodada. Com 27 pontos, o XV está em terceiro lugar e joga em casa disposto a encostar nos líderes Ferroviária e Votoraty, que só entram em campo no domingo. Além de fazer boa campanha e jogar em casa, o XV vai enfrentar um adversário em péssima situação. O Araçatuba somou apenas quatro pontos no campeonato e não vence um jogo há mais de 600 dias - desde o dia 31 de julho de 2005. A partida deste sábado acontece às 19 horas, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Também neste sábado, o Mauá recebe o União Mogi a partir das 10 horas. O time da casa está na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos, enquanto o adversário aparece na 9ª colocação, com 21 pontos. E no outro jogo deste sábado, o União Barbarense vai em busca da terceira vitória consecutiva, na luta para não ser rebaixado. Com 15 pontos, em 12º lugar, o time recebe o São Bernardo, outro que venceu os dois últimos jogos, estando com 22 pontos, na 7ª posição. A partida acontece no Estádio Antônio Guimarães, a partir das 16 horas. Confira os jogos da 14ª rodada da Série A-3: Sábado Mauaense x União Mogi (10h) União Barbarense x São Bernardo (16h) XV de Piracicaba x Araçatuba (19h) Domingo SEV x São Carlos (10h) Flamengo x Francana (10h) Catanduvense x Votoraty (10h30) Linense x Independente (10h30) ECO x Olímpia (11h) Santacruzense x Primavera (11h) Monte Azul x Ferroviária (15h)