XV de Piracicaba estréia na A-3 com empate fora de casa Na sua estréia no Campeonato Paulista da Série A-3, o XV de Piracicaba empatou com o SEV, em Hortolândia, por 1 a 1, neste sábado à tarde. Os dois gols saíram no começo. Ditinho abriu o placar para o time da casa, aos 11 minutos, e Rafael Aidar empatou, aos 16, de cabeça. Pela manhã, no ABC, Mauaense e Santacruzense empataram sem gols. À noite, o Linense venceu o São Bernardo por 2 a 1, em Lins. Baraka abriu o placar com um gol olímpico, aos 33 minutos. O empate foi anotado por Igor, aos três minutos do segundo tempo. O gol da vitória saiu aos 40 minutos do segundo tempo, com Tupã, de cabeça. O regulamento prevê o turno único na primeira fase, com os oito melhores passando à segunda fase. Os últimos quatro serão rebaixados para a Segunda Divisão. Os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro, que se enfrentam entre si em turno e returno. O líder de cada grupo vai decidir o título da temporada. Texto atualizado às 21h10