XV de Piracicaba goleia Ferroviária O XV de Piracicaba goleou a Ferroviária por 4 a 1 neste domingo, pela manhã, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), assumindo a vice-liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-3, após a quarta rodada. Nem a estréia do técnico Carlos Rossi serviu para reanimar a Ferroviária, ainda sentindo a falta de planejamento do ex-técnico Márcio Ribeiro. Desde o início do jogo o XV dominou o jogo e no final justificou plenamente a vitória. Agora soma oito pontos, um a menos do que o líder, o XV de Jaú que sábado perdeu, em Limeira, para o Independente, por 3 a 1. A Ferroviária continua com apenas três pontos. O Grupo 2 continua com domínio absoluto do Palmeiras B, agora único clube com 100% de aproveitamento, com 12 pontos. No sábado venceu, em casa, o Itararé, por 2 a 0. Quem aproveitou bem o fato de atuar diante de sua torcida neste domingo cedo foi o São Vicente que fez 3 a 1 sobre o Primavera, de Indaiatuba, chegando aos 10 pontos, na vice-liderança. Em Suzano, o Ecus finalmente estreou em seu campo mas sofreu para empatar com o Grêmio Barueri, em 1 a 1, empatando só no final do jogo com Kempes. Os dois times têm quatro pontos cada. O regulamento prevê que os quatro primeiros colocados de cada grupo vão passar à segunda fase. Os dois últimos vão ser rebaixados, automaticamente, para a Série B em 2005. O Grupo 1 só tem nove participantes, depois da desistência da Internacional de Bebedouro. Resultados da 4.ª rodada: Palmeiras B 2 x 0 Itararé, EC Osasco 1 x 1 Mauaense; Independente 3 x 1 XV de Jaú; Ferroviária 1 x 4 XV de Piracicaba; Ecus 1 x 1 Grêmio Barueri; São Vicente 3 x 1 Primavera; Rio Claro 1 x 0 Monte Azul; São José 0 x 0 Taboão da Serra; e Jaboticabal 1 x 0 Votuporanga. Classificação do Grupo 1: 1.º - XV de Jaú, 9 pontos; 2.º - XV de Piracicaba, 8; 3.º - Monte Azul, 6; 4.º - Independente, 6; 5.º - Rio Claro, 4; 6.º - Jaboticabal, 4; 7.º - Ferroviária, 3; 8.º - Barretos, 2; e 9.º - Votuporanga, 1. Classificação do Grupo 2: 1.º - Palmeiras B, 12 pontos; 2.º - São Vicente, 10; 3.º - São José, 8; 4.º - Itararé, 7; 5.º - Grêmio Barueri, 4; 6.º - Ecus, 4; 7.º - EC Osasco, 3; 8.º - Mauaense, 1; 9.º - Primavera, 1; e 10.º - Taboão da Serra, 1.