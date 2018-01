XV de Piracicaba goleia na Série A3 O XV de Piracicaba manteve sua hegemonia no Campeonato Paulista da Série A3 ao vencer o Votuporanga por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP). Com a vitória, o time piracicabano soma 30 pontos e continua na liderança do Grupo 1, após a realização da 16.ª rodada (faltam duas para o término da primeira fase). As posições no Grupo 1 não se alteraram. Mesmo folgando, o XV de Jaú continua sendo o vice, com 24 pontos, seguido pelo Rio Claro, com 22 pontos, após empatar fora com o Barretos por 3 a 3. O Monte Azul ficou com os mesmos 21 pontos, em quarto lugar, após perder para o Independente, por 2 a 1, em Limeira (SP). Quem continua ameaçado é o Jaboticabal, lanterna com 12 pontos, que perdeu em casa, por 3 a 1, para a Ferroviária, agora com 18 pontos. No Grupo 2, a rodada definiu o terceiro classificado para a segunda fase. É o Itararé, que atingiu os 30 pontos ao vencer o Primavera por 2 a 1, em Indaiatuba (SP). O lanterna Taboão da Serra foi rebaixado, porque soma apenas seis pontos após perder para o ainda ameaçado Mauaense, por 2 a 1, em Mauá (SP). O líder Grêmio Barueri, com 38 pontos, venceu o EC Osasco por 3 a 1. O vice-líder Palmeiras, com 34 pontos, empatou em casa por 2 a 2 com o São Vicente. Três times vão brigar pela última vaga: EC Osasco, São Vicente e São José. Confira os resultados da 16.ª rodada: Palmeiras B 2 x 2 São Vicente; EC Osasco 1 x 3 Grêmio Barueri; Primavera 1 x 2 Itararé; Mauaense 2 x 1 Taboão da Serra; Jaboticabal 1 x 3 Ferroviária; São José 1 x 0 Ecus; Barretos 3 x 3 Rio Claro; Independente 2 x 1 Monte Azul; e XV de Piracicaba 3 x 0 Votuporanga. Classificação: Grupo 1: 1.º - XV de Piracicaba, 30 pontos; 2.º - XV de Jaú, 24; 3.º - Rio Claro, 22; 4.º - Monte Azul, 21; 5.º - Ferroviária, 18 (5 vitórias); 6.º - Independente, 18 (4 vitórias); 7.º - Barretos, 15; 8.º - Votuporanga, 14; e 9.º - Jaboticabal, 12. Grupo 2: 1.º - Grêmio Barueri, 38 pontos; 2.º - Palmeiras B, 34; 3.º - Itararé 30; 4.º - EC Osasco, 23; 5.º - São Vicente, 22; 6.º - São José, 21; 7.º - Ecus, 16; 8.º - Primavera, 15; 9.º - Mauaense, 11; 10.º - Taboão da Serra, 6.