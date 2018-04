XV de Piracicaba goleia Ponte Preta e ultrapassa o Corinthians no Paulistão

PIRACICABA - A Ponte Preta voltou a apresentar um futebol muito abaixo da crítica e foi presa fácil para o XV de Piracicaba nesta quinta-feira, quando foi goleada por 4 a 1, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no fechamento da quarta rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixa o técnico Sidney Moraes na corda bamba.

Esse foi a segunda vitória seguida do clube piracicabano, de novo diante de sua torcida. Antes tinha vencido a Portuguesa por 1 a 0. Assim, os donos da casa chegaram aos seis pontos e subiram para a segunda colocação do Grupo B, deixando para trás o Corinthians. Já a Ponte Preta estacionou nos três, em terceiro lugar do Grupo C.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo XV de Piracicaba, que criou pelo menos quatro chances para abrir o placar, enquanto que a Ponte Preta não passou do meio de campo e sequer fez o goleiro Márcio trabalhar. Cafu recebeu cruzamento e acertou um bonito voleio, assustando o goleiro Roberto, que já estava batido no lance. Aos 45, Pitty aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou no travessão do gol defendido pelo camisa 1 pontepretano.

Se o primeiro tempo foi dominado pelo XV de Piracicaba, a etapa final acabou sendo um passeio. Aos 25 segundos, Adriano Ferreira recebeu livre de marcação, dominou e soltou a bomba no ângulo de Roberto.

Apática, a Ponte Preta seguiu sendo dominada e viu os donos da casa marcarem mais três gols. Cafu converteu pênalti aos 38 minutos e marcou seu segundo três minutos depois, em rápido contra-ataque. Aos 45, Pipico aproveitou falha da defesa pontepretana e fez o quarto. O gol de honra saiu nos acréscimos, com Alemão de pênalti. Ele chutou forte no alto e no meio do gol, aos 47.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela quinta rodada. O XV de Piracicaba enfrenta o Paulista, às 19h30, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, enquanto que a Ponte Preta recebe o Corinthians, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA 4 x 1 PONTE PRETA

XV DE PIRACICABA - Márcio; Paulo Henrique, Leonardo Luiz, Pitty e Fabiano; Adilson Goiano, Rodolfo, Adriano Ferreira (Bruno) e Gilsinho (Jean Carioca); Cafu e Adilson (Pipico). Técnico: Edison Só.

PONTE PRETA - Roberto; César, Gabriel e Diego Sacoman; Ferrugem (Rossi), Bruno Silva (Ademir), Alef, Adrianinho (Tchô) e Magal; Silvinho e Alemão. Técnico: Sidney Moraes.

GOLS - Adriano Ferreira, aos 20 segundos, Cafu, aos 38 (pênalti) e aos 41, Pipico, aos 45, e Alemão (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo, Pipico e Leonardo Luiz (XV de Piracicaba); Diego Sacoman e Silvinho (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Alef (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

RENDA - R$ 81.320,00.

PÚBLICO - 3.540 pagantes.

LOCAL - Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).