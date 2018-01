XV de Piracicaba joga pela vaga na Série A-3 do Paulista O XV de Piracicaba pode antecipar sua vaga à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3 nesta quarta-feira, quando recebe o já classificado Votoraty, no Estádio Barão da Serra Negra. Este será o principal jogo da 17ª rodada, que tem programados oito partidas nesta quarta e outra na quinta. O time de Piracicaba ocupa a terceira colocação, com 31 pontos, atrás justamente do Votoraty, que soma 34 pontos. A liderança é da Ferroviária, com 37 pontos, que nem vai precisar entrar em campo nesta quarta-feira para somar mais três pontos. É que o jogo com o Araçatuba foi suspenso pela Federação Paulista de Futebol, porque o Araçatuba já está rebaixado para a Segunda Divisão e não tem cumprido com o pagamento de taxas e encargos. Outro jogo importante desta quarta-feira vai colocar frente a frente Monte Azul e Olímpia, ambos com 29 pontos. O vencedor, inclusive, também pode antecipar uma das oito vagas para a segunda fase. Já o União Mogi, que perdeu um mando de campo, enfrenta o Independente, em Osasco, e também tenta entrar na briga por uma vaga - está com 28 pontos. Na briga contra o rebaixamento, a Santacruzense, com 12 pontos, pega o ECO, que tem 10. Já o Mauaense, com 11 pontos, enfrenta o União Barbarense, que soma 21. E o Primavera, que tem 12 pontos, recebe o Catanduvense, com 26 pontos e ainda sonhando com classificação. Confira os jogos da 17.ª rodada da Série A-3: Quarta-feira União Mogi x Independente (15h) Flamengo x São Bernardo (15h) Mauaense x União Barbarense (15h) Santacruzense x ECO (15h) Primavera x Catanduvense (15h) Monte Azul x Olímpia (15h) Francana x SEV (20h30) XV de Piracicaba x Votoraty (20h30) Quinta-feira São Carlos x Linense (20h)