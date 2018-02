XV de Piracicaba massacra Araçatuba no Paulista da A-3 O XV de Piracicaba massacrou o lanterna Araçatuba, por 6 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. O jogo começou com quase duas horas de atraso, pois os visitantes, que vivem uma profunda crise financeira, só conseguiram um ônibus na tarde deste sábado. Com o resultado, o time piracicabano assumiu a liderança provisória, com 30 pontos ao lado de Ferroviária e Votoraty. Enquanto isso, os visitantes, que estão no último lugar com quatro pontos, acumularam a décima derrota na competição e estão ainda mais ameaçados pelo rebaixamento. O Araçatuba não ganha um jogo como profissional há mais de 600 dias. A última vitória foi contra o Marília, no dia 31 de maio de 2005.