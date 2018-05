XV de Piracicaba perde da Ferroviária, mas nos pênaltis conquista a Copa Paulista

Com emoção do primeiro ao último minuto, o XV de Piracicaba venceu a Ferroviária nos pênaltis para se sagrar campeão inédito da Copa Paulista. Na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), neste sábado, a equipe da casa chegou a fazer 3 a 0, mas o time de Piracicaba (SP) conseguiu diminuir para 3 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Matheus Pasinato pegou dois, o XV venceu por 4 a 2 e ficou com o título da competição. Na partida de ida, havia vencido por 2 a 0 jogando em casa, deixando igual o saldo agregado: 3 a 3.

Ainda quando o gramado estava muito molhado após uma forte chuva que alagou o estádio, a Ferroviária não se acanhou nos primeiros minutos e conseguiu tirar a desvantagem do jogo de ida em apenas sete minutos. Aos 2, Kelvy bateu com desviou e abriu o placar. Aos 7, Bruno Lopes recebeu na área e bateu debaixo das pernas do goleiro para fazer o segundo.

Depois da sequência de gols sofridos, o XV de Piracicaba se acertou e até conseguiu equilibrar o jogo, mas sem conseguir se impor no ataque. A primeira etapa ainda teve chances de perigo para os dois lados, mas foi para o intervalo com 2 a 0 no placar. No decorrer do jogo, o campo melhorou e já não havia poças visíveis no intervalo.

A emoção não diminuiu no segundo tempo. Com um jogo nervoso e mais equilibrado, a Ferroviária conseguiu o terceiro gol aos 22 minutos, quando Zé Matheus desviou de cabeça e acabou marcando contra. Os 3 a 0, naquela altura, dava o título ao time da casa.

Mas o XV de Piracicaba ainda teve forças para marcar um gol e empatar o agregado. Aos 28 minutos, o zagueiro Rodrigo subiu após cobrança de escanteio para cabecear e diminuir. A reta final foi muito tensa, com poucos erros e o resultado de 3 a 1 para a Ferroviária persistiu, levando o jogo para os pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Matheus Pasinato foi herói, pegou duas e deu o título inédito da Copa Paulista ao XV de Piracicaba. O goleiro encaixou as cobranças de Kelvy e João Lucas, enquanto que os quatro jogadores do time visitante converteram. Assim, o XV de Piracicaba venceu os pênaltis por 4 a 2.