XV de Piracicaba se vinga do Ituano Depois de ser eliminado pelo Ituano no Campeonato Brasileiro da Série C, o XV de Piracicaba se vingou e nesta terça-feira venceu o rival por 5 a 2, em partida válida pela 19ª rodada da Copa Estado de São Paulo. Apesar do resultado, o XV continua em situação complicada na competição, já que ocupa apenas a 5ª posição do grupo 2, com 27 pontos. O time de Itu segue em primeiro, com 36. No outro jogo da rodada, o América venceu o Rio Preto por 3 a 1, no clássico de São José do Rio Preto. Com 28 e 15 pontos no grupo 3, respectivamente, os dois times estão fora da briga pela classificação à próxima fase.