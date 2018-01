XV de Piracicaba também antecipa vaga no Paulista A-3 O XV de Piracicaba também antecipou sua vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3, ao vencer por 1 a 0 ao Votoraty, no Estádio Barão da Serra Negra, nesta quarta-feira à noite. O gol da vitória foi marcado por Givanildo, aos 47 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti. O time piracicabano ficou com 34 pontos, em segundo lugar, número igual de pontos do Votoraty, em terceiro. À tarde, também pela 17.ª rodada, o Monte Azul se classificou ao vencer o Olímpia, por 2 a 0. O Monte Azul ficou em quatro lugar, com 32 pontos. Na luta contra o rebaixamento, Francana, com 13 pontos, em 16.º, empatou por 3 a 3 com o SEV, de Hortolândia, que tem 18 pontos, em 14.º. Outros seis jogos aconteceram à tarde. A rodada será completada na quinta-feira, com o duelo entre São Carlos e Linense. A líder Ferroviária vai chegar aos 40 pontos sem jogar, porque teve seu jogo contra o Araçatuba adiado. O adversário, já rebaixado, está em débito com a Federação Paulista. Os oito melhores vão continuam brigando pelo acesso e pelo título, enquanto os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 17.ª rodada União Mogi 1 x 1 Independente Flamengo 1 x 2 São Bernardo Mauaense 0 x 2 União Barbarense Santacruzense 2 x 1 EC Osasco Primavera 1 x 2 Catanduvense Monte Azul 2 x 0 Olímpia XV de Piracicaba 1 x 0 Votoraty Francana 3 x 3 SEV-Hortolândia Classificação: 1.º - Ferroviária, 40 pontos; 2.º - XV de Piracicaba, 34; 3.º - Votoraty, 34; 4.º - Monte Azul, 32; 5.º - São Bernardo, 31; 6.º - Olímpia, 29; 7.º - União Mogi, 29; 8.º - Catanduvense, 29; 9.º - Linense, 28; 10.º - União Barbarense, 24; 11.º - São Carlos, 23; 12.º - Flamengo, 22; 13.º - Independente, 20; 14.º - SEV-Hortolândia, 18; 15.º - Santacruzense*, 15; 16.º - Francana, 13; 17.º - Primavera, 12; 18.º - Mauaense, 11; 19.º - EC Osasco, 10; 20.º - Araçatuba*, -2. Obs.: *Perdeu seis pontos por escalar um jogador irregular.