XV de Piracicaba vence e lidera na A3 O XV de Piracicaba assumiu a liderança isolada do grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3, ao vencer o Barretos por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Barão da Serra Negra, pela 11ª rodada. À tarde, Palmeiras B, líder da chave 2, perdeu a invencibilidade ao cair diante do ECO-Osasco, por 2 a 1. A vitória em casa deixou o XV de Piracicaba com 20 pontos. O vice-líder é o XV de Jaú, com 19 pontos, depois da vitória em casa sobre o Rio Claro, por 4 a 3. O Independente ganhou uma posição, ocupando agora a quarta colocação, com 15 pontos, após golear o Jaboticabal por 5 a 2, em Limeira. O Monte Azul folgou na rodada, permanecendo com 17 pontos, agora em terceiro lugar. Confira os jogos da 11ª rodada: Primavera x São José (cancelado), ECO-Osasco 2 x 1 Palmeiras-B, Mauaense 0 x 0 ECUS, Itararé 3 x 3 São Vicente, Taboão da Serra 1 x 1 Grêmio Barueri, XV de Jaú 4 x 3 Rio Claro, SEV 1 x 1 Ferroviária, Independente 5 x 2 Jaboticabal e XV de Piracicaba 2 x 0 Barretos.