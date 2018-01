XV de Piracicaba vence e segue líder No único jogo deste sábado pela Série A-3 do Campeonato Paulista, o XV de Piracicaba venceu o clássico regional contra o Independente por 1 a 0, em Limeira, e garantiu por mais uma rodada a liderança do Grupo 1, agora com 23 pontos. Flávio marcou o único gol da partida, aos 32 minutos do primeiro tempo. A rodada continua neste domingo com mais oito partidas.