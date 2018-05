XV de Piracicaba vira em cima do Red Bull Brasil e ganha a primeira no Paulistão Acabou o sofrimento. De virada, o XV de Piracicaba conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Neste sábado, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), superou o Red Bull Brasil por 2 a 1, pela quinta rodada. Sob olhar do técnico Narciso, que assumirá o clube nesta segunda-feira no lugar de Claudinho Batista, Fabinho se destacou ao marcar dois gols.