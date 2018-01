XV e Francana lideram Copa do Interior XV de Jaú, no Grupo Leste, e Francana, no Grupo Oeste, lideram a Copa do Interior após a realização da terceira rodada, neste domingo. O XV de Jaú conseguiu sua terceira vitória seguida ao surpreender o Sãocarlense, em São Carlos, por 1 a 0, com gol de Willian. A terceira derrota seguida do time da casa deve resultar na demissão do técnico Vitor Hugo. Em Limeira, Internacional e Portuguesa Santista empataram por 1 a 1, com gol Rogério para a Briosa, enquanto Lê empatou para a Inter no final do segundo tempo. Nos pênaltis, o time local teve mais sorte, vencendo por 3 a 1 e garantindo o ponto extra. O Juventus se reabilitou ao vencer o União Barbarense, por 2 a 1, com Samuel e Reginaldo marcando para o time da Rua Javari, enquanto Marcel diminuiu para o barbarense, que sofreu sua terceira derrota que pode forçar a demissão do técnico Polozi. Sábado, o São Bento venceu o Nacional, por 1 a 0, com gol de Jader. Pelo Grupo Oeste, jogando em casa, a Francana empatou por 1 a 1 com o Bandeirante, conquistando o ponto extra nos pênaltis. O resultado deixou o time na liderança isolada do Grupo Oeste. O atacante Adão abriu o placar para o Bandeirante, no primeiro tempo, mas Nildo empatou logo no começo do segundo. Quem decepcionou em casa foi o Comercial, que perdeu para o Mirassol, por 1 a 0, com gol de Joílson, cobrando pênalti. O Noroeste conseguiu sua primeira vitória ao superar o Marília, por 2 a 0, com gols de Moisés, pênalti, e Rogério. Este jogo marcou a estréia do técnico Varlei de Carvalho. Em Rio Preto, o Rio Preto venceu o Olímpia, por 2 a 1, com gols de Alexandre e Marcos Paulista para o time da casa, com Paulinho Marília anotando o tento de honra do Olímpia. Os resultados: Comercial 0 x 1 Mirassol; Francana (2) 1 x 1 (1) Bandeirante; Inter de Limeira (3) 1 x 1 (1) Portuguesa Santista; Juventus 2 x 1 União Barbarense; Noroeste 2 x 0 Marília; Rio Preto 2 x 1 Olímpia e Sãocarlense 0 x 1 XV de Jaú. Classificação Grupo Oeste 1) Francana 6 pontos; 2) Bandeirante, Mirassol e Marília 4; 5) Rio Preto, Comercial e Noroeste 3 e 8) Olímpia 1. Grupo Leste: 1) XV de Jaú 9 pontos; 2) Nacional e Juventus 6; 4) Inter de Limeira 5; 6) Portuguesa Santista e São Bento 4; 8) Sãocarlense e União Barbarense 0.