XV e São José empataram pela Série A3 Com uma penalidade máxima marcada por Wiliam, aos 49 minutos do segundo tempo, o São José conseguiu empatar em 2 a 2 com o XV de Jaú, neste sábado à noite, no Estádio Zezinho Magalhães, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. O lance da penalidade foi muito polêmico, quando o goleiro Rafael teria derrubado um adversário na tentativa de pegar a bola. O resultado deixou o XV com quatro pontos na liderança do Grupo 4, enquanto o São José, com um ponto, ocupa o terceiro lugar, se reabilitando da derrota em casa para o Barueri, por 2 a 0. Shizo abriu o placar para o time da casa aos oito minutos, mas Alan, de falta, empatou aos 38 minutos. Três minutos depois, Zé Antônio recolocou o XV na frente. A vitória parecia certa, quando aconteceu o lance duvidoso de pênalti marcado pelo juiz Luís Marcelo Vicentim Cansian. A segunda rodada teve início na sexta-feira à noite, com a vitória do XV de Piracicaba sobre o Itararé, por 2 a 0, pelo Grupo 3. A rodada será completada neste domingo, com os seguintes confrontos: Palmeiras-B x Monte Azul e Grêmio Barueri x Rio Claro. Ao final desta fase, que será disputada em turno e returno, os dois melhores colocados de cada grupo garantem o acesso à Série A2 do próximo ano.