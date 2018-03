XV e Taquaritinga abrem semi na A3 A fase semifinal do Campeonato Paulista da Série A3 começa neste sábado, às 17h, quando o XV de Piracicaba enfrenta o Taquaritinga, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O jogo terá transmissão ao vivo pela Rede Vida. No XV de Piracicaba, o clima é de total confiança. Há 14 jogos invicto, o time só pretende aproveitar o bom momento para vencer em casa, facilitando sua situação no segundo jogo, no campo do adversário. O Taquaritinga, que terminou a fase inicial em segundo lugar, só espera evitar a derrota para depois decidir a vaga em casa. O outro jogo semifinal será realizado domingo, às 10h, em Osasco, entre Osasco e Oeste, respectivamente, primeiro e quarto colocado. Nesta fase, os times se enfrentam duas vezes. Caso haja igualdade em saldo de pontos e de gols a vaga poderá ser definida pelo polêmico critério de cartões amarelos e vermelhos, que já foi utilizado na fase final do Torneio Rio-São Paulo e causou rebuliço e protesto dos treinadores.