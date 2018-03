XV vence Itararé pela Série A3 O XV de Piracicaba fez a lição de casa e bateu o Itararé por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP), pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. Com o resultado, o XV assumiu a liderança do Grupo 3, com três pontos, enquanto o Itararé ficou na quarta e última colocação, com apenas um ponto. Na próxima rodada, no dia 29 de maio, o XV de Piracicaba irá enfrentar o Palmeiras B, em São Paulo. No mesmo dia, o Itararé irá receber o Monte Azul. Jogando em casa, o XV dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 13 minutos. Um cruzamento na segunda trave encontrou Zulu dentro da pequena área. De cabeça, o atacante abriu o placar para o time de Piracicaba. Aos 19, o XV ampliou com Rodrigo completando uma jogada ensaiada em cobrança de falta. Na etapa final, o Itararé pressionou mas não conseguiu passar pela retranca quinzista e ainda perdeu o técnico Edson Vieira, expulso por reclamação.